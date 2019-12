Veilig verloop van acties kris kras door heel Oost-Brabant

In andere gevallen probeerden we in overleg met de actievoerders de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarbij gaven wij duidelijk aan waar de grens lag. Dat lukte vandaag bijna altijd: zo werden actievoerders die het centrum van ’s-Hertogenbosch in wilden met hun tractoren tegen gehouden. Dat zou tot teveel overlast en gevaarlijke situaties leidden. De actievoerders namen hun eigen verantwoordelijkheid en werden uiteindelijk naar het voorplein van het Provinciehuis gestuurd.

Ook actievoerders die vanmiddag naar industrieterrein Ekkersrijt in Eindhoven wilden, konden met een goed gesprek op andere gedachten worden gebracht. Niet overal werden de actievoerders tegen gehouden: bij Bavaria in Lieshout en Jumbo in Veghel zorgden de acties nauwelijks voor overlast.

Eerder op de dag werd in Nuland een rotonde vrij gemaakt en ook op de Meubelboulevard in ’s-Hertogenbosch en het Stadhuisplein in Eindhoven waren we in gesprek met actievoerders.

In totaal deden we ruim 20 interventies kris kras door onze hele eenheid.