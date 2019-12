Veiligheid staat voorop bij protestacties stikstofbeleid

De acties van vandaag zijn in vergelijk met voorgaande demonstraties niet aangekondigd en niet vergund. Door hun onvoorspelbare karakter handhaven we daarom vandaag actief en beboeten we waar nodig.

Het rijden van tractoren op snelwegen kan gevaarlijke situaties opleveren. Op de A2 afslag Vught, bij de High Tech Campus in Eindhoven en op de A59 bij Rosmalen hebben we daarom 21 bestuurders van tractoren van de snelweg gehaald en bekeurd.

Wij zijn zichtbaar en in contact met de actievoerders. We wijzen hen op hun eigen verantwoordelijk en het feit dat er tegen overtredingen wordt opgetreden. In Nuland is er een rotonde vrij gemaakt en op de Meubelboulevard in ’s-Hertogenbosch en in het centrum van Eindhoven op het Stadhuisplein zijn we in gesprek met actievoerders.