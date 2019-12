Brand in een flat aan de Larenseweg

Rond 1 uur kreeg de politie melding dat er een brand woedde in de centrale hal van een flat aan de Larenseweg in Hilverum. Toen de politie aankwam was de brandweer aan het blussen. Uit onderzoek bleek al snel dat het vermoedelijk om brandstichting ging.

De politie heeft dezelfde nacht een 54-jarige man uit Hilversum aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie doet onderzoek. Daarom komen we graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over deze brand. Heeft u iets gezien of gehoord? Vul dan onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt