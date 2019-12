Gewonde bij woningoverval Noordersingel Eemnes

Twee gewapende overvallers drongen vanmorgen het huis van de slachtoffers binnen. Zij grepen vervolgens een mes uit de keuken van de woning, waarmee ze de bewoners hebben bedreigd. Ook kregen de slachtoffers klappen van hun belagers. Zij moesten per ambulance naar een ziekenhuis worden vervoerd. Na de overval vluchtten de daders in onbekende richting.



Gewaarschuwde politieagenten keken in Eemnes en in de omgeving uit naar de vluchtende verdachten. Tot nu toe, zijn de verdachten nog niet gevonden. In de woning is een uitgebreid sporenonderzoek verricht door rechercheurs van de forensische opsporing. Ook is een buurtonderzoek gehouden om meer informatie te verzamelen. Uiteraard is het opsporingsonderzoek om de daders te vinden in volle gang.



Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord wat met de woningoverval te maken kan hebben? Weet u wie verantwoordelijk zijn voor de overal of heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met het rechercheteam via 0900-8844, bel anoniem via 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.