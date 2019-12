Gewonde man parkeerdek Schoutstraat

De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn verwondingen behandeld te worden. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt niet direct aan een misdrijf gedacht, maar dit wordt niet uitgesloten.

De politie zoekt getuigen die iets gezien en/of gehoord hebben en informatie kunnen geven over deze zaak. Bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000, of vul onderstaand formulier in. Alvast bedankt!