Verdachten aangehouden voor gooien vuurwerk naar motoragenten

De twee motoragenten begeleidden een stoet voertuigen in het kader van de protesten van boeren en bouwers die woensdag op diverse plekken in Nederland plaatsvonden. Tijdens het begeleiden van de stoet reden zij door de Hanzetunnel, toen vanuit een busje dat voor de motoragenten reed met zwaar vuurwerk naar de agenten werd gegooid. Dat busje trok een aanhanger met daarop een bord waarop een tekst stond die te maken had met de bouwprotesten. In het busje werd door de politie illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen.



In het busje zaten drie mannen. Zij zijn alle drie aangehouden en ingesloten voor verhoor door de recherche. Het gaat om mannen van 20 jaar uit Voorthuizen 19 en 18 jaar uit Kootwijkerbroek. Gisteravond is bij alle drie de aangehouden verdachten in het belang van het onderzoek een huiszoeking verricht. In de woning van één van hen werd 22 zogenaamde ‘lupo’s’ in beslag genomen. In de bus werd eerder al een doos gevuld met 20 zogenaamde ‘nitraten’ gevonden. Dit vuurwerk is illegaal en veroorzaakt gevaar voor mensen, dieren en wat zich in de omgeving van de explosie bevindt.



Het vuurwerk veroorzaakte in de tunnel een versterkte knal en een luchtverplaatsing. Hierdoor raakten de motoragenten uit balans en ondanks hun gehoorbescherming en motorhelmen, liepen zij ook ernstig oorsuizen op. Daarom moesten de beide motoragenten naar het ziekenhuis om te worden behandeld aan hun letsel. In de komende dagen zal blijken hoe hun gehoor zich herstelt. Ze zijn flink geschrokken van dit geweld en zij hebben aangifte gedaan.