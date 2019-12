Dingen die je beter niet kunt doen

Op donderdagmorgen, kort na middernacht zag de politie een bromfiets rijden op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem met daarop twee personen. In het voorbijgaan stak de bestuurder zijn middelvinger op naar de politiemensen. Dit was reden om de politieauto te keren en achter de bromfiets aan te gaan. Toen de bromfietser vanaf de Korte Margarethastraat de Lange Margarethastraat in wilde rijden verloor hij bijna de macht over het stuur en kwam tot stilstand. De bestuurder, een 19-jarige man uit Nieuw-Vennep, verklaarde net van een feestje te komen en aangeschoten te zijn.