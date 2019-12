Opnieuw aanhoudingen voor dodelijk steekincident Hoofddorp; één verdachte heengezonden

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die iets gezien hebben of mensen die informatie hebben die van belang kan zijn van het onderzoek. Bent u getuige geweest? Of heeft u andere belangrijke informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier invullen.

2019242191