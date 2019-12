Minderjarige overvaller aangehouden

De jongen wordt ervan verdacht dat hij op woensdag 30 oktober 2019 een drogist aan het Dorpsplein in Duivendrecht heeft overvallen. Beelden van de jongen werden, met zijn gezicht onherkenbaar gemaakt, getoond in het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5. Iets wat gebruikelijk is wanneer vermoed wordt dat de verdachte de minderjarige leeftijd heeft. Meldt een verdachte zich niet, dan worden de beelden op een later moment alsnog herkenbaar getoond. Dit bleek in deze zaak niet nodig, want dankzij tips van kijkers is de identiteit van de jongen bekend geworden bij rechercheurs. Met zijn aanhouding tot gevolg.