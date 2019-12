Melding schoten op Wibautstraat blijkt opname filmpje

Door getuigen waren schoten gehoord en is er daarna een wegrennende jongen gezien. Reden genoeg voor de recherche om een onderzoek te starten. Er zijn camerabeelden uitgekeken van het hotel ter hoogte van het incident. Hierop was inderdaad te zien dat er een jongen een 'vuurwapen' uit zijn zak pakte en meerdere schoten afvuurde op een andere jongen. Wat ook te zien was op de beelden is dat even later de vermeende schutter en het slachtoffer samen met andere jongens gezamenlijk wegliepen in de richting van de Wibautstraat. Personeel van het hotel ziet de volgende dag de 'schutter' en het 'slachtoffer' weer lopen en schakelt direct de politie in.

De 'schutter' bleek een minderjarige jongen te zijn die samen met zijn vrienden een filmpje aan het opnemen was. Het wapen bleek een alarmpistool te zijn. Het alarmpistool is inbeslaggenomen. Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn bij wet verboden. Lees hier wat de regels en de gevaren zijn van nepvuurwapens.