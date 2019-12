Politie zoekt getuigen straatroof Laakkade

Het slachtoffer liep rond 19.30 uur in de richting van de Laakkade. De 29-jarige man is hier door twee personen van zijn persoonlijke spullen beroofd, onder bedreiging van een steekwapen. De twee verdachten zijn in de richting van de Oudemansstraat weggerend.



Signalementen



Verdachte 1 (circa 30 jaar)

Huidskleur: donker

Postuur: stevig

Lengte: 1.70-1.75 meter

Kleding: donkere schoenen, zwarte jas, donkere trainingsbroek en een donkerkleurig vest met capuchon



Verdachte 2 (circa 30 jaar)

Huidskleur: donker

Postuur: normaal

Lengte: 1.70-1.75 meter

Kleding: donkere schoenen, zwart leren regenjas, lichtblauwe spijkerbroek en een lichtkleurige vest met capuchon



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Laakkade. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.