Haven op slot, vergroten van verkeersveiligheid en tegengaan ondermijning

(foto's: zeehavenpolitie)

Regelmatig worden in de haven controles gehouden. De focus van alle acties is om alle ondermijnende activiteiten te signaleren/op te sporen en aan te pakken. De overheid werkt nauw samen met de private sector om de haven geen plek meer te laten zijn voor criminele activiteiten. Tijdens de controle is dan ook veel informatie over voertuigen en personen verzameld, om zo het beeld over de omstandigheden in de haven completer te maken.

ANPR

Tijdens de inzet heeft de politie dus gericht naar het verkeer gekeken, zowel naar wagens als personen. Hierbij is vanaf vaste en mobiele locaties gecontroleerd waarbij regelmatig ook ANPR gebruikt wordt. Het Automatic NumberPlate Recognition systeem scant met behulp van een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Dat leverde onder meer voor ruim 20.000 euro aan achterstallige belastingen op die ter plaatse werden betaald. Van de mensen die niet konden betalen is beslag gelegd op vier voertuigen.

Bij de controles zijn zes xtc-tabletten gevonden en er werd afstand gedaan van twee messen. Er zijn 35 proces-verbalen opgesteld voor diverse verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en bellen in de auto tijdens het rijden. Een voertuig was voor ruim 940 kilo te zwaar overbeladen. Er zijn meerdere proces-verbalen opgemaakt voor het overtreden van de rij-en rusttijdenregeling voor vrachtvervoer.

Ondermijning

Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat en treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden.

Wat kunt u doen?

Uw informatie kan heel waardevol zijn. Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Ziet, hoort, ruikt u onraad?

Bel 0900-8844 als u informatie heeft voor de politie, een vraag heeft of contact wil met uw wijkagent. Melden en uploaden van foto’s of filmpjes kan ook op www.politie.nl.

Bel 112 als elke seconde telt.

Anoniem kan ook via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000

Een aantal voorbeelden van ondermijnende criminaliteit:

Vreemde auto’s met onbekende kentekens die langsrijden

Vage types die uw schuur, loods of garage willen huren.

Gedwongen prostitutie.

Extreem geweld, gewoon op klaarlichte dag, met zelfs onschuldige slachtoffers tot gevolg.

Een industrieterrein - met bedrijven zonder reclame-uitingen dat er overdag verlaten bij ligt, maar waar in de avond/nacht ineens wél aanloop is.

Voor meer informatie: https://www.politie.nl/themas/ondermijning.html