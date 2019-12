Man met vuurwapen bedreigde metrobestuurder

Of de man, die even na acht uur 's avonds op het perron met een vuurwapen zwaaide, uit de metro kwam of al op het perron was, is nog onbekend. Ook de toedracht is nog onduidelijk.



Getuigen omschrijven de man als ongeveer 20 jaar, tenger postuur, getint, gekleed in een zwarte broek en een zwarte jas met capuchon. Agenten zochten met veel eenheden in de metro, op het station en in de omgeving. De metro stond hiervoor enige tijd stil. Enkele personen werden gecontroleerd, maar de verdachte werd niet gevonden.



De politie start een onderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige camerabeelden, maar politie komt ook graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk belangrijk is voor het onderzoek, bel dan 0900-8844 en vraag naar de opsporing van district Oost. Anoniem melden mag natuurlijk ook, op 0800-7000.