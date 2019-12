Onderzoek naar vermiste Mohamed Anaya gestopt

De vermissing

Omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd er afgelopen juni meteen een team grootschalig onderzoek (TGO) gestart. Drie dagen na zijn verdwijning is Anaya’s auto teruggevonden in Rijswijk aan de Vredenburchweg. Er is maandenlang gewerkt aan de zaak in Rotterdam, Den Haag en Rijswijk. Ook is de zaak uitgebreid in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht geweest en heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam een beloning uitgeloofd van €10.000,- voor de gouden tip die leidt naar de Rotterdammer. Mogelijk had Anaya problemen in het criminele milieu en staat zijn vermissing in verband met een partij verdwenen of onderschepte drugs.

Iemand moet toch iets weten?

Uiteraard kunnen wij verder met deze zaak als er mensen alsnog willen praten. Het kan niet zo zijn dat niemand iets weet van de verdwijning van Anaya. Hopelijk zijn er mensen die nu wel kunnen en willen praten, zodat we alsnog deze vermissingszaak kunnen oplossen.

Informatie?

Nog steeds is alle informatie over de vermissing welkom. Heeft u waardevolle zaken die u met ons wil delen? Bel dan met 0900-8844, met de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.