Politie zoekt getuigen van auto-inbraken

De politie is nu op zoek naar getuigen van deze inbraken. Heeft u iets gezien van de inbraak? Of is u iets bijzonders opgevallen op of rond het tijdstip van de inbraak? Dat zou dus in ieder geval vóór 19.40 uur geweest zijn. Belt u dan met de politie op 0900-8844 of via meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.