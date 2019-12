Vijf oplichters verkoopsite voorlopig offline

Het vijftal hield zich op een online verkoopsite bezig met oplichting. Er werden advertenties geplaatst door de zogenaamde verkopers, waar nietsvermoedende kopers vervolgens op reageerden. Via de app hadden kopers en verkopers contact en zo zijn er ook betaalverzoeken verstuurd. Na het overmaken van het bedrag ontvingen de kopers het bestelde artikel niet. Door de 31 aangiften die zijn gedaan door slachtoffers, kwamen rechercheurs van Delfshaven uit bij deze vijf verdachten. Een van de vijf had nog een andere straf open staan en mag daarom nog 17 dagen extra blijven.

Bent u ook slachtoffer van oplichting?

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Zoekt u hier meer informatie over? Of bent u - als burger of bedrijf - slachtoffer geworden van fraude of oplichting? Kijk in de lijst hiernaast om te bepalen van welke fraudevorm u slachtoffer bent geworden. Hier ziet u ook hoe u het beste aangifte kunt doen. In de meeste gevallen kunt u bellen met de politie op 0900-8844 of naar het politiebureau gaan. In sommige gevallen zult u zich elders moeten melden.