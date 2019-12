Dronken bestuurder bedreigt ambulancepersoneel

De agenten die korte tijd later arriveerden wilden, nadat ze het verhaal van het ambulancepersoneel hadden gehoord, de verdachte aanspreken. Zijn eerste woorden in hun richting waren bedreigingen en beledigingen. Daar waren ze snel klaar mee, hij werd direct in de boeien geslagen en aangehouden. Omdat hij probeerde de agenten onder te spugen werd zijn trui over zijn hoofd getrokken. Tijdens de rit werden er allerlei verwensingen in hun richting geuit. De verdachte, een 40-jarige vreemdeling zonder bekende woonplaats in Nederland, werd aan het bureau ingesloten. Na een blaastest bleek dat hij vier keer teveel alcohol op had (884 Ugl). De man zal donderdag verhoord worden. Bedreiging van hulpverleners, belediging en rijden onder invloed zijn onder andere de zaken die hem ten laste worden gelegd.