Lichaam drenkeling op Noordzee geïdentificeerd als dat van vermiste migrante

Op 18 augustus meldde de bemanning van een wachtschip bij een windmolenpark op de Noordzee aan de Kustwacht, dat ze het levenloze lichaam van een drenkeling hadden geborgen. De KNRM is vervolgens naar het schip gevaren en heeft het lichaam naar IJmuiden gebracht. De Maritieme Politie van de Landelijke Eenheid stelde vervolgens een onderzoek in naar de identiteit van de drenkeling. De politie vermoedde dat het geborgen lichaam het stoffelijk overschot van de verdwenen Mitra Mehrad was maar 100 procent zekerheid was er niet. Die is er pas bij een volledige match op DNA, vingerafdrukken of gebitsstatus. Met hulp van een Engelse BBC-journalist kwam de Nederlandse politie in contact met een Iraniër in Engeland die de vader van de Mitra Mehrad kende. Via deze weg werd de vader in contact gebracht met de Nederlandse ambassade in Teheran en hij gaf daar eind november zijn wangslijmvlies af voor een DNA-vergelijkingsonderzoek. Onderzoek bij het NFI in Nederland gaf uiteindelijk half december duidelijkheid. Het DNA-materiaal van de vader van Mitra Mehrad in Nederland matchte met het DNA van de Noordzee-drenkeling. De familie van het slachtoffer in Iran is inmiddels op de hoogte gebracht. Het is nog niet duidelijk wat met haar lichaam gaat gebeuren.