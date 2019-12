Getuigenoproep aanrijding Goes

Goes - Een onbekende automobilist is donderdagochtend 19 december 2019 rond 06.46 uur vermoedelijk betrokken geweest bij een aanrijding met een fietser op de kruising Kloetingseweg met de Fruitlaan. We zijn op zoek naar de betrokken automobilist of getuigen die iets hebben gezien.