Politie vernieuwt fiets- en scooterpark

GreenMo uit Waardenburg levert de elektrische scooters. Accell Nederland uit Heerenveen zorgt voor de stadsfietsen (ook e-bikes) en sportieve surveillancefiets (ook e-bikes), terwijl de firma Santos in Nieuw-Vennep is gecontracteerd voor de levering en onderhoud van politiebikes.

De politie wil meer elektrisch fietsen en scooter rijden. Daarom is in de Europese aanbesteding ook uitdrukkelijk gekeken naar het aanbod van e-bikes en -scooters. Electrische fietsen vergroten de actieradius van politiemedewerkers op de fiets. Electrische fietsen en scooters geven meer mogelijkheden om op plekken te komen die met een auto niet bereikbaar zijn.

Een belangrijk onderdeel van de aanbestedingsprocedure bij de politie is medewerkersparticipatie. De gebruikers van de fietsen en scooters hebben meegedacht over het programma van eisen op grond waarvan leveranciers hun producten aanbieden aan de politie. Bij de beoordeling van dit aanbod wegen de uitkomsten van de gebruikerstesten zwaar. Honderdtien politieagenten van allerlei ‘pluimage’ hebben de fietsen en scooters getest op bruikbaarheid en inzetbaarheid in de politiepraktijk.

Voor politiewerk is de fiets van grote toegevoegde waarde. Samenwerken met burgers en partners begint met ontmoeten. Zien wat er gebeurt, horen wat gezegd wordt, aanvoelen wat er aan de hand is en bepalen wat nodig is. Op een fiets staat een agent letterlijk tussen de mensen en is buitengewoon toegankelijk. In stedelijke gebieden beweegt een agent zich op een fiets snel en wendbaar. Daarbij horen fietsen die up-to-date zijn en een uitstraling hebben die past bij de overige politie-uitrusting: sportief, modern en robuust.