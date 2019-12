Politie zoekt getuigen van plofkraak

Apeldoorn - Op donderdag 19 december om ongeveer 4:45 uur vond er bij een geldautomaat aan de Deventerstraat/Regentesselaan een plofkraak plaats. Er zijn geen gewonden. Nadat de situatie veilig was, is de politie een sporenonderzoek gestart. De ravage is enorm. Vlak na het incident is er een scooter gezien met daarop twee personen. Of deze bij het incident betrokken zijn, is nog niet bekend.