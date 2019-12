Verdachte aangehouden voor openlijke geweldpleging

Op woensdag rond 20.00 uur krijgt de politie de melding dat een jongen wordt mishandeld door een aantal mannen. Ter plaatse treffen de agenten de gewonde 17-jarige jongen aan. Hij is dusdanig gewond dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moet worden gebracht.

Getuigenoproep

De politie doet op dit moment onderzoek. Hierbij zijn we nog op zoek naar een aantal mannen die mogelijk betrokken zijn bij de openlijke geweldpleging. Mocht u iets gezien of gehoord hebben, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.