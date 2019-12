Politie stelt medewerker buiten functie

Van de medewerker werd vastgesteld dat hij beheerder was van een social media groep waarop beelden werden gedeeld die mensen als schokkend kunnen ervaren. Deels is dit een smaakkwestie, maar er werden ook beelden gedeeld waarvan het delen zelfs strafbaar kan zijn. Tijdens een oriënterend onderzoek door het team VIK was de medewerker meerdere keren niet transparant over wat er op de social media groep rondging. Voor de leiding was dit de reden om hem buiten functie te stellen en het team VIK verder onderzoek te laten doen.

Gedurende het onderzoek heeft de medewerker geen toegang tot gebouwen en systemen.

FB