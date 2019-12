Getuigen gezocht steekincident Almere

Wat is er gebeurd?

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 november rond 2.15 uur kreeg de politie melding dat er een gewonde man lag op de E.F. van den Banweg. De politie ging er direct heen. Vermoedelijk was hij slachtoffer van een steekincident. Getuigen hebben een confrontatie gezien tussen meerdere mensen.

Rond 2.15 uur worsteling in de buurt van het C. van Eesterenplein.

Slachtoffer wordt vervolgens aangetroffen aan de E.F van den Banweg.

Getuigen spreken van meerdere verdachten.

Verdachten gaan na de worsteling weg, mogelijk met verschillende voertuigen.

Slachtoffer

Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Almere. Hij is, samen met een arts die via de traumaheli ter plaatse kwam, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar het steekincident en komt graag in contact met mensen die meer weten. Heeft u gezien wat er is gebeurd (en heeft u nog niet met de politie gesproken)? Heeft u camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact! Vul onderstaand formulier in of bel 0900-8844. Heeft u informatie maar wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Hartelijk dank voor uw hulp!