Straatroof Utrecht - politie zoekt getuigen

Toen een 41-jarige man op zondag 1 december rond 00:25 uur over de Balijelaan liep had hij het gevoel dat hij werd achtervolgd. Het slachtoffer werd vervolgens aangesproken en hem werd gevraagd of hij geld kon geven voor een taxi. Het slachtoffer had geen contant geld op zak. Vervolgens werd hij door de verdachte geschopt en op zijn oog gestompt. Het slachtoffer belandde op de grond en werd bestolen van zijn portemonnee en smartphone.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar de dader van deze brutale straatroof. Heb jij iets gezien, of heb je misschien wel camerabeelden van de omgeving waar iets verdachts op is te zien? Alle informatie helpt. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Ook kan je het onderstaande tipformulier gebruiken.