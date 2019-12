Bejaarde vrouw overvallen in woning: getuigen gezocht!

De politie is na de melding vanmiddag direct een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat de vrouw rond 09.30 uur maandagochtend is overvallen in haar woning door twee mannen, en dat zij door die mannen is vastgehouden. De twee mannen hebben de woning doorzocht en kostbare spullen meegenomen. De vrouw raakte lichtgewond en is tegen haar zin ruim twee uur door de daders vastgehouden. Hierna is zij hulp gaan zoeken bij omwonenden en werd de politie in kennis gesteld.

Forensische Opsporing doet sporenonderzoek en de politie heeft een buurtonderzoek gehouden. Op dit moment is geen signalement van de daders bekend.

Vragen aan het publiek

De politie is op zoek naar mensen die in verband met de woningoverval:

* verdachte personen hebben gezien in de omgeving van of op de Zomerkade maandagochtend vóór 09.30 uur en na 12.45 uur

* overige informatie hebben, die kan bijdragen aan het opsporen van de daders

* camerabeelden hebben uit de directe omgeving. Zie voor meer informatie -> camera in beeld

Mensen die informatie hebben worden verzocht om dit te melden bij de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.