Aanhouding voor mishandeling gemeentelijke handhaver

Vanwege een wegomlegging van de provinciale weg en een omleiding was er zaterdagmiddag veel drukte op de Laan van Westmolen in Mijnsheerenland. Een gemeentelijke handhaver en een verkeersregelaar waren aanwezig om de omleiding in goede banen te leiden en te voorkomen dat sluipverkeer zijn kans greep. Om 12.00 uur was de handhaver in gesprek met de bestuurder van een auto. Achter dit gesprek ontstond een rij. Een automobilist, die in die file stond, dacht even snel via de stoep naar zijn nabijgelegen huis te kunnen piepen. Dit werd opgemerkt door de handhaver die hem hierop aansprak. De handhaver en de bestuurder raakten in een verhit gesprek verwikkeld. Dit gesprek escaleerde en de bestuurder greep de handhaver meerdere keren naar zijn keel, sloeg hem en gaf een harde trap op de bovenbenen van de handhaver. De man liep daarna met zijn kinderen, die ook in de auto zaten, zijn huis in. Daar werd hij even later door de politie aangehouden. Hij is ’s avonds heengezonden. Het Openbaar Ministerie zal zich buigen over de vervolging en verdere afhandeling.