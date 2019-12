Politie neemt 239 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Rond 19.00 uur belden agenten aan bij de woning en mochten van de 28-jarige bewoner de woning binnen. Op zolder, slaapkamer van verdachte, werd een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen bestaande uit cakes, tientallen vuurpijlen en knalvuurwerk(nitraten). In een boodschappentas zaten lawinepijlen en 14 stuks 3 inch shells.

De verdachte had ook geknutseld met het vuurwerk. Verschillende zelf gemaakte vuurpijlen werden aangetroffen. Dit maakte dat collega’s zich, voor hun eigen veiligheid en die van de bewoner, contact zochten met de politie-expert op het gebied van explosieven. Op zijn advies werden deze explosieven apart afgevoerd en later opgehaald door de EOD die het zal laten ontploffen.

In totaal zijn 12 dozen met daarin 239 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen en vernietigd. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt en hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.