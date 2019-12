Vier van de aangehouden personen zitten nog vast. De drie die zijn heengezonden, blijven wel verdachte in deze zaak. De Hoofofficier van Justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing leidt. Wanneer u informatie hebt over de verdwijning van Johan van der Heyden dan kunt u dat de politie laten weten via het algemene telefoonnummer (0900-8844), of via WhatsApp (06-12207006). Als u informatie hebt, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.