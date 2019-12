Aanhouding met valse kentekenplaten

Agenten zagen dat de kentekenplaten op een gestolen auto en de hanger van elkaar verschilden. Zij wilden de bestuurder controleren, maar hij verhoogde zijn snelheid. Na een korte achtervolging kon de politie hem op de Kerkweg laten stoppen. De politie zal een boete uitschrijven voor het rijden met valse kentekenplaten. In het gestolen voertuig lagen nog 2 Belgische kentekenplaten die als gestolen gesignaleerd stonden. Agenten vonden ook twee gripzakjes met hennep en een zakje met vier pillen. Er is bloed afgenomen om te constateren of de bestuurder onder invloed reed. De woonplaats van de verdachte is onbekend. Hij zit vast voor nader onderzoek.