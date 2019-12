Doorbraak in onderzoek naar overval in 2011 op pizzabedrijf

Breda - Een spoor aangetroffen op de plaats delict bij een overval op een pizzabedrijf aan de Grazendonkstraat in Breda op zaterdag 7 mei 2011 heeft onlangs een match opgeleverd met een 34-jarige man uit Boxtel. Hij werd ontboden aan het politiebureau in Breda en is vanmorgen in opdracht van de officier van justitie aangehouden.