Shisha lounge Stratumsedijk beschoten

Er zijn afgelopen nacht helemaal geen meldingen gedaan bij de politie over deze beschieting. We zijn op zoek naar mensen die ons meer kunnen zeggen over de scooter met daarop die twee personen. Mogelijk heeft u rond het tijdstip van het incident een scooter zien rijden met daarop twee personen of mogelijk beschikt u over camerabeelden die ons in het onderzoek kunnen helpen. Of heeft u toch iets gehoord maar gedacht iemand anders belt wel met de politie. Neem dan alsnog contact met ons op. Alle informatie is welkom via 0900-8844. Dit kan uiteraard ook anoniem via 0800-7000.