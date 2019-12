Doop nieuwe patrouillevaartuig politie

Het aluminium schip heeft een lengte van 25 meter en een breedte van 5.50 meter. Voor de voortstuwing zorgen twee Volvo’s met in totaal circa 1600 PK. Goed voor een minimale topsnelheid van 46 km per uur. Bij de bouw van het schip is in het bijzonder rekening gehouden met duurzaamheid en Veilig en Gezond Werken (VGW). Door het toepassen van “stage V’-motoren en een uitlaatgasbehandelingsysteem voldoen de motoren aan de nieuwe strengere milieueisen die per 1 januari 2020 gelden. Door toepassing van een Hull Vane worden ondanks de hoge snelheid minder golven opgewekt, wordt brandstof bespaard en is het vaarcomfort beter. Nieuw is ook een slipway waarvan de bijboot te water kan worden gelaten. Dat maakt het mogelijk om ook bij harde wind de bijboot veilig en snel in te zetten. Bij de huidige vaartuigen wordt de bijboot met een kraan te water gelaten. In goed overleg met de gebruikers is onderdeks een controleruimte gekomen, waarin de meeste apparaten uitgelezen en gecontroleerd kunnen worden, zonder dat hiervoor de gebruikers de machineruimte in hoeven. Dit vergoot de veiligheid van de gebruikers.