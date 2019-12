Man (49) verdacht van oplichting

De verdachte heeft één feit vermoedelijk gepleegd in 2014 en vier feiten in de periode van juni 2018 tot en met mei 2019. In de oplichtingszaken bood hij diverse personen verschillende diensten aan. Toen hij eenmaal een voorschot had ontvangen, hoorden de benadeelden niets meer van hem.

In totaal gaat het om enkele tienduizenden euro’s.