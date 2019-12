Getuigenoproep ongeval Bedrijvenweg Doetinchem

We zijn op zoek naar getuigen van dit ongeval. En dan met name naar een verpleegkundige die eerste hulp heeft verleend aan het slachtoffer. Degene kan een belangrijke getuige voor ons zijn. Was u gisteravond getuige van dit ongeval? Of heeft u eerste hulp verleend aan het slachtoffer? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via 0900 8844.

2019565413 (AC)