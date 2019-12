Aangetroffen illegaal vuurwerk door EOD tot ontploffing gebracht

Het milieuteam van politie Oost- Nederland is al een tijd bezig met verschillende onderzoeken naar (zwaar) illegaal vuurwerk. Tot nu toe zijn er vijf verdachten aangehouden in verband met het bezit en handel in illegaal vuurwerk. Daarnaast troffen agenten vorige week in een opslag box in de Tyyferbelt 168 kilo aan illegaal vuurwerk aan. Daartussen zat veel zwaar vuurwerk waar ook nog mee geknutseld was. Een deel van het aangetroffen vuurwerk was zo gevaarlijk dat het in eerste instantie niet vervoerd kon worden. Het is naar een zogeheten ‘springlocatie’ gebracht, zodat experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het zware vuurwerk tot ontploffing konden brengen.

Gevaren illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is niet alleen streng verboden, het is ook nog een levensgevaarlijk. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw (woon)omgeving. Onder illegaal vuurwerk valt vuurwerk zoals strijkers, lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds en bepaalde Chinese rollen. Dit vuurwerk voldoet op geen enkele manier aan de strenge veiligheidseisen waaraan legaal vuurwerk moet voldoen en er kunnen dus levensgevaarlijke situaties ontstaan. Illegaal vuurwerk in bezit hebben is strafbaar en kan niet alleen een boete, maar ook een taakstraf opleveren.

Alertheid gevraagd!

Het opslaan en bewerken van vuurwerk of vuurwerkgrondstoffen is verboden en levensgevaarlijk. Het kan niet alleen een gevaarlijke situatie voor uzelf veroorzaken, ook uw (woon)omgeving waarin kan hier last van ondervinden. Meer te weten komen over dit onderwerp? Er is een speciale themapagina op politie.nl aangemaakt waar allerlei informatie te vinden is. Mocht u vermoeden dat iemand een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in huis heeft? Meld het direct bij de politie via 0900- 8844! Deelt u liever informatie anoniem, dan kan dat uiteraard ook via M. 0800-7000. Het milieuteam Oost-Nederland gaat in Zwolle door met onderzoeken naar het bezit van en de handel in illegaal zwaar vuurwerk en kan uw informatie goed gebruiken!

