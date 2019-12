Getuigen straatroof Grace Kellystraat Almere gezocht

De jongen stapte rond 23.15 uur uit de bus bij bushalte Greta Garboplantsoen in Almere-Stad. Hij liep over het voetpad met de telefoon in zijn hand. Eenmaal op de Grace Kellystraat, gaat het mis. Vanuit het niets werd hij daar een steeg ingetrokkenen tegen een muur aangedrukt door twee jongens. Een van de jongens verplicht het slachtoffer al zijn spullen af te staan. Bij deze bedreiging werd gebruik gemaakt van een vuurwapen. Uiteindelijk gingen de twee overvallers er met zijn telefoon en een pet van het merk adidas vandoor.

Signalementen

Signalement overvaller 1:

Donkere huidskleur, donkere ogen en een opvallend brede neus

Vermoedelijk tussen de 17 en de 19 jaar oud

Rond de 1.75 meter en een normaal postuur

Droeg een donkere winterjas tot aan zijn neus, model puffer

Droeg handschoenen

Signalement overvaller 2:

Donkere huidskleur, donkere ogen, brede neus en in zijn rechteroor zat een diamanten oorbel

Vermoedelijk tussen de 17 en de 19 jaar oud

Rond de 1.80/1.85 meter lang en een breed postuur

Droeg een donkere winterjas van het merk North Face, model puffer.

Droeg handschoenen

Getuigen

De politie is op zoek naar de verdachten en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof? Heeft u misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.