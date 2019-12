Explosief aangetroffen op plein ’40-‘45

Rond 03.00 uur krijgt de politie een melding dat twee personen iets op een geldautomaat aanbrengen. De twee personen, beiden ongeveer 1,80 m lang, leeftijd tussen de 18 en 23 jaar, in het zwart gekleed, met een horizontale witte streep, zijn kennelijk gestoord tijdens hun ‘werkzaamheden’ en rijden weg op een donker gekleurde Vespa Sprint. Ze hadden een grote zwarte tas bij zich.

Op aangeven van de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) komt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse en stellen een onderzoek in. Het explosief dat is aangetroffen is door EOD in het buitengebied tot ontploffing gebracht.