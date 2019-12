Politie zoekt getuigen overval supermarkt Nunspeetplaan

Twee gemaskerde mannen vielen rond 18:30 een supermarkt aan de Nunspeetlaan binnen. De werkneemster moest onder bedreiging van een steekwapen een geldbedrag afstaan. De twee verdachten zijn op een snorfiets in de richting van De la Reyweg gevlucht. Beide verdachten droegen gezichtsbedekkende kleding, waaronder een sjaal, masker en een capuchon.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Nunspeetlaan. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.