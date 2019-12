Onderzoek naar illegaal vuurwerk leidt tot vangst van duizenden kilo’s

Aanleiding

Het onderzoek naar de grootschalige handel startte in juli, nadat rechercheurs ontdekten dat op een internetforum grote partijen illegaal vuurwerk werd aangeboden. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat de handel in vuurwerk het hele jaar doorgaat en daarom is de politie altijd alert op signalen van handel in illegaal vuurwerk. Door een nauwe samenwerking tussen de digitale opsporing en het team milieu van Dienst Regionale Recherche (DRR) kwamen uiteindelijk vijf verdachten in beeld.

Zesduizend kilo vuurwerk

Op 8 oktober hield de politie twee verdachten aan in het onderzoek. Deze mannen uit Den Haag en Gouda worden verdacht van het voorhanden hebben van, de handel in en het transport van illegaal vuurwerk. De aanhouding van de mannen bracht de politie bij een loods in Driebergen waarin 6000 kilo zwaar illegaal vuurwerk lag opgeslagen. De volgende dag is er in Delfgauw nog een doorzoeking gedaan en daar werd toen 1000 kilo vuurwerk aangetroffen wat van de man uit Den Haag is.

De eigenaar van de loods bleek een man uit Houten te zijn. Deze man was eerder al aangehouden omdat hij op vijf oktober op heterdaad betrapt was toen hij op een parkeerplaats in Utrecht een partij zwaar illegaal vuurwerk aan het verkopen was.

Meer aanhoudingen

Na de inbeslagname van de vele duizenden kilo’s vuurwerk is het onderzoek naar andere verdachten nog enige tijd doorgegaan. Uiteindelijk zijn begin december twee mannen van 20 en 22 jaar uit de Meern aangehouden vanwege het voorhanden hebben, de handel en transport van illegaal vuurwerk.

Op 18 december heeft de raadkamer van de rechtbank Rotterdam besloten dat de voorlopige hechtenis van de verdachten uit de Meern geschorst wordt, zij zijn nog wel verdachte maar zitten niet meer vast. Ook de eerder aangehouden verdachten zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachte in het onderzoek.

Levensgevaarlijk

Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is! Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer lichamelijk letsel forse en (brand)schade en. Het vervoer over de weg en de opslag in de woonomgeving creëert bovendien extra veiligheidsrisico's. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk.

Kent u iemand die illegaal vuurwerk heeft, meld dit dat via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.