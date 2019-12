Hoogbejaarde vrouw gewond na (mogelijke) aanrijding

De politie is op zoek naar getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren, of die iets meer kunnen vertellen over de doorgereden fietser. Het zou moeten gaan om een vrouw. Deze vrouw, of getuigen, worden verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Wanneer u wel informatie heeft, maar liever niet met de politie wilt praten en (gegarandeerd) anoniem uw tip wilt doorgeven, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. (website: www.meldmisdaadanoniem.nl telefoon: 0800-7000)

Agenten zijn doende met het verzamelen van camerabeelden van de plaats van het ongeval. Als die beelden door de politie zijn ontvangen dan zullen ze uitgekeken worden. Ook naar de toedracht van het ongeval wordt onderzoek gedaan door de politie.