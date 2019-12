Man weigert blaastest en verzet zich bij aanhouding

U bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Weigert u? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Is het alcoholgehalte in uw adem hoger dan 220 tot 285 Ugl? Dan moet u meekomen naar het bureau voor een ademanalyse. Voor een ‘beginnende bestuurder’ geldt 88 tot 104 Ugl. Op het bureau moet u twee keer blazen. Deze blaastest is nauwkeurig genoeg om te dienen als bewijsmateriaal bij een eventuele vervolging.

Bent u niet in staat om te blazen omdat u te dronken bent of om medische redenen (u bent gewond of hebt longproblemen)? Dan moet u een bloedproef ondergaan. U kunt ook op eigen kosten een bloedproef ondergaan als u het niet eens bent met de uitkomst van de blaasproef. Dit moet u wel op korte termijn regelen. Bij deze proef wordt bloed afgenomen. De proef laat nauwkeurig zien hoe veel u hebt gedronken.