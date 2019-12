Politie houdt ruziënde, gewonde mannen aan

De politie ontving even voor 06.00 uur een melding van een steekpartij bij het centrum. In het gebouw trof zij een 20-jarige man met snij- een steekwonden aan. Al snel werd duidelijk dat een andere man eveneens bij deze ruzie betrokken was. Ook hij was gewond. Beiden werden aangehouden. Nadat de verdachten in het ziekenhuis aan hun verwondingen werden behandeld, zijn zij overgebracht naar het politiebureau. In het gebouw trof de politie twee messen aan. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.