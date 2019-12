Politie zoekt slachtoffer van valpartij Middelburg

Bij de politie heeft zich inmiddels een mogelijke veroorzaker gemeld. Omdat die veroorzaker zich verantwoordelijk voelt voor de valpartijen en hij deze incidenten graag wil oplossen, is de politie nog op zoek naar de gegevens van de meneer die is gevallen. Hij wordt verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844 of via What’s App (06-12207006). Bij contact met de politie wordt hem gevraagd om het registratienummer van deze zaak te vermelden. Dat is 2019-304627.