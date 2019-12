Voetjesactie in Zeeuws-Vlaamse gemeenten

In samenwerking met BOA’s van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten heeft de politie in diverse plaatsen zogenaamde ‘voetjes-acties’ gehouden. De controles vonden zowel overdag als ‘s-avonds plaats. Bij de controles werd er kritisch gekeken in de wijk of er zich situaties voordeden die het voor potentiele woninginbrekers aantrekkelijk zouden maken om in te gaan breken.

Bij 26 woningen werden door de agenten en BOA’s voetafdrukken van karton (zogenoemde inbrekersvoetjes) achtergelaten. Op deze manier werden bewoners attent gemaakt op de onveilige situaties bij of in hun woning. De voetafdruk had namelijk ook van een inbreker kunnen zijn die toegang had gekregen tot hun woning of tuin.