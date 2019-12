Zie je de 2de verdachte van de geweldpleging in Helmond. Meld je!

Die vroege ochtend werd door meerdere personen op de Parkweg in Helmond gevochten. Tijdens die vechtpartij raakte meerdere personen gewond. Heel snel konden we een man aanhouden voor openlijke geweldpleging. Deze verdachte heeft vastgezeten, maar is inmiddels in vrijheid gesteld in afwachting van verder onderzoek. De man is nog wel verdachte in de zaak. Op sociale media zijn later heftige beelden rondgegaan waarop onder andere een man met een wit trainingsjack te zien is. Hij was op een ander aan het intrappen. Tijdens ons onderzoek is de identiteit van deze verdachte bekend geworden en sindsdien zoeken wij hem.