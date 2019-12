Persoon gewond na steekincident in café

Vermoedelijk is er rond 03.00 uur een ruzie ontstaan in het café tussen verschillende personen. Op het moment van het incident waren er ongeveer 10 bezoekers in het café. Een persoon werd gestoken met een mes en raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere man moest naar het ziekenhuis omdat hij gewond raakte aan zijn gezicht. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is. Op dit moment is er nog niemand door de politie aangehouden. Agenten zijn ter plaatse en stellen een onderzoek in naar de toedracht.