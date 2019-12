Grote vuurwerkvangst

De verdachte bood via een online social media platform zwaar illegaal vuurwerk te koop aan. Via dit platform wist de recherche contact te leggen met de verdachte. Met de toestemming van het Openbaar Ministerie werd er besloten om tot een pseudokoop over te gaan. Deze vond uiteindelijk plaats op de Bloemstede in Maarssen. Daar kon de verdachte worden aangehouden en werd zijn bus doorzocht. In die bus bleek zo’n 150 kilo vuurwerk te liggen.

Na deze vondst werd besloten om ook de woning van de verdachte aan de Veldbloemlaan in Vleuten te doorzoeken. Daar vond de politie in de schuur naast woning nog ongeveer 350 kilo aan illegaal vuurwerk aangetroffen.

Al het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor jezelf en je omgeving. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Weet of vermoedt je dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.