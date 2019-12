Letty Demmers wordt ombudsfunctionaris

Letty Demmers (1952) is woonachtig in Bergen op Zoom. Zij was tot 18 december waarnemend burgemeester in Noord-Beveland. Hiervoor was zij onder andere jarenlang Korpschef van politieregio Zeeland, waarnemend burgemeester in Vlissingen en Veldhoven, burgemeester van Best en Reusel-de Mierden, en wethouder In Bergen op Zoom.