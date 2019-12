vroegpensioen bij de politie

Het pensioenakkoord biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om in de periode 2021-2025 een tijdelijke regeling voor vroegpensioen af te spreken voor werknemers die in deze periode drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Volgens het pensioenakkoord is zo’n regeling bedoeld voor werknemers die niet konden inspelen op de verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn op een gezonde manier door te werken tot hun AOW-leeftijd. Het pensioenakkoord biedt daarnaast structureel de mogelijkheid extra verlof te sparen dat onder meer kan worden gebruikt om eerder te stoppen met werken.



Er wordt nu gekeken hoe de mogelijkheden van het pensioenakkoord kunnen worden ingezet bij de politie, waarbij de organisatie ook rekening moet houden met de situatie, waarin het korps zich nu en in de komende jaren bevindt. De capaciteit van de politie staat onder druk door het vertrek van veel ervaren mensen de komende jaren. Er wordt hard gewerkt aan het normaliseren van de werkdruk en het opvangen van de uitstroom. De politie is op dit moment nog met de vakorganisaties in gesprek over verschillende voorstellen voor het versnellen en verhogen van de instroom van inzetbare politiemensen. Voor de korte termijn biedt dit echter onvoldoende soelaas. Samen met het ministerie en de vakorganisaties staat de politie dus voor een ingewikkelde opgave.



De komende tijd is nodig om helderheid te krijgen over de inhoudelijke en financiële voorwaarden voor een vroegpensioenregeling. De politie wil uiterlijk voor de zomer duidelijkheid kunnen geven over de inhoud van de vroegpensioenregeling. Daarna kan de invoering van de vroegpensioenregeling worden voorbereid. Een vroegpensioenregeling treedt op zijn vroegst per 1 januari 2021 in.